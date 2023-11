Dalla Valle in aiuto agli alluvionati

Grande la solidarietà della Valle del Serchio per la zone della Toscana colpite dal maltempo da parte di tutte le forze di Protezione Civile della Valle del Serchio. Un gruppo di Autieri della Garfagnana è attualmente impegnato nelle attività di soccorso alla popolazione di Montemurlo, altri sono già presenti e alcuni si stanno preparando attivando nuove iniziative di aiuto. Nello specifico, da sottolineare quella della Misericordia di Gallicano che in queste ore ha richiesto la diretta collaborazione dei cittadini per riuscire a mettere velocemente insieme alcuni utensili per un loro particolare intervento. "Siamo stati contattati da una nostra compaesana che vive a Campi Bisenzio – spiegano dalla Misericordia – dove persistono tuttora delle forti criticità. In realtà sono presenti nell’area dei volontari, ma purtroppo mancano alcune attrezzature che aiuterebbero molto le operazioni. Sono carenti di secchi, asciuga pavimenti, guanti, pale e scope, per fare un esempio concreto. Per questo motivo stiamo chiedendo a chiunque volesse dare un contributo di cercare di mettercele a disposizione, siano queste nuove sia usate in buone condizioni. Potrete depositare il materiale nel cesto posto di fronte alla sede della nostra Misericordia, essendo certi che consegneremo personalmente i beni raccolti". Anche dalla Misericordia di Borgo a Mozzano si sono mossi per portare il proprio supporto nelle zone alluvionate. "Sono circa una decina i nostri operatori nelle zone di Campi Bisenzio, Prato, Pontedera e Quarrata partiti con la nostra idrovora", spiega il governatore Gabriele Brunini.

Fiorella Corti