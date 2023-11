Dalla Regione finanziamenti per i progetti della Lucchesia

"Emergono conferme e diverse novità dalla variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale per il territorio della provincia di Lucca".

Lo dicono i consiglieri regionali Pd eletti sul nostro territorio Valentina Mercanti e Mario Puppa. Oltre alla conferma dei finanziamenti alla Fondazione Carnevale di Viareggio (1 milione nel 2022 e uno nel 2023), il contributo alla Fondazione Festival Pucciniano fino a un massimo di 660mila euro per il 2022, vi sono consistenti finanziamenti.

Il più rilevante – 800mila euro, andrà per l’intervento di ristrutturazione edilizia dell’ex Consorzio agrario in centro a Capannori da intitolare a Maria Pia Bertolucci, finalizzato all’insediamento di una residenza artistica. Al Comune di Pescaglia, invece, un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 500mila per l’anno 2024, per la realizzazione del nuovo plesso scolastico Piegaio-Convalle, in località Trebbio. Un contributo straordinario di 300mila euro, infine, a Borgo a Mozzano per gli interventi di riqualificazione urbana delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano.

"In un momento non certo facile per le finanze regionali – commentano Mercanti e Puppa – non era scontato portare a casa questi risultati: sono risorse importanti sia per gli enti culturali ed il loro prestigio nell’ambito toscano e nazionale, sia per i Comuni interessati, che senza l’intervento della Regione non potrebbero vedere realizzati alcuni progetti davvero importanti per i cittadini. La variazione di bilancio ha stabilito anche la ‘rimodulazione‘ di risorse facendo slittare all’anno successivo alcune poste di bilancio. In particolare, ci riferiamo all’asse suburbano di Lucca e altri progetti che riguardano contributi per i comuni di Minucciano, Montecarlo, Barga, Bagni di Lucca".