Dalla commedia all’impegno sociale Grandi interpreti ai “Differenti“ per la nuova stagione di prosa

Sarà un calendario ricco e variegato come sempre: dalla commedia a testi di impegno sociale. Il tutto condito da grandi nomi e grandi interpreti: Emilio Solfrizzi, Ambra Angiolini, Vanessa Scalera, Pierpaolo Spollon, Renato Raimo, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase e poi ancora Lino Guanciale e Francesco Montanari che apriranno le danze. Così la nuova stagione di prosa 202324 del teatro dei Differenti di Barga promossa da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo.

Nel cartellone, che peraltro celebra i 25 anni dalla riapertura dei Differenti, dopo il restauro concluso nel 1998, otto appuntamenti e, ad aprile 2024, uno spettacolo fuori abbonamento dedicato a Giacomo Puccini nel centenario della morte del compositore. Nell’occasione della presentazione sono stati ricordati i grandi numeri della passata stagione: una media di presenze per spettacolo pari a quasi il 90% dei posti disponibili. La nuova stagione di prosa è stata presentata ieri dalla direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo Patrizia Coletta, dalla sindaca di Barga Caterina Campani e da Flavio Guidi dell’ufficio cultura. La campagna abbonamenti, per i vecchi abbonati è già aperta con rinnovi fino a 26 settembre; nuove tessere dal 27 settembre al 3 ottobre. I prezzi, sia per gli abbonamenti che per i biglietti, restano invariati.

Il calendario. Il via il 18 ottobre con Montanari e Guanciale con “L’uomo più crudele del mondo“ (ore 21), uno psico thriller. Si prosegue mercoledì 22 novembre con “Cetra una volta“ di Toni Fornari, con Stefano Fresi, Toni Fornari, Emanuela Fresi e Cristiana Polegri, uno spettacolo frizzante sul quartetto Cetra. Venerdì 15 dicembre Pierpaolo Spollon porta in scena “Quel che provo dir non so“, uno spettacolo che gioca tra parole e testi. Martedì 16 gennaio, Emilio Solfrizzi con “L’anatra all’arancia“. In cartellone, mercoledì 31 gennaio, “La sorella migliore“ con Vanessa Scalera mentre mercoledì 14 febbraio, Ambra Angiolini sarà la protagonista di “Oliva denaro“. Un testo di grande importanza sociale e di drammatica attualità: la violenza di genere. Il 10 marzo in scena “Delirio a due“, un classico di Ionesco con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase della Gialappa’s band e il 22 marzo in scena “Shakespearology“ della compagnia giovani Sotterraneo. L’edizione 2023-24 si chiude con uno spettacolo fuori abbonamento, venerdì 5 aprile, “L’altro Giacomo“ con Renato Raimo. Musiche di Giacomo Puccini. Una speciale e inedita narrazione di Puccini.

