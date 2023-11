Dal fumetto al lavoro. Tempo di “Inside Jobs“ online su Informagiovani

Lavoro e fumetto, binomio perfetto. Per l’assessore Moreno Bruni non c’è dubbio alcuno: “Un format vincente che tratta di nuove professioni e che è in grado di raggiungere i più giovani”. Stiamo parlando di Inside Jobs. Si parte da sei video interviste ad altrettanti professionisti legati al mondo del fumetto che sono state realizzate durante le cinque giornate di Lucca Comics and Games dagli operatori dell’Informagiovani di via delle Trombe. Visibili sul sito luccagiovane.it, sulla pagina Facebook Informagiovani Lucca e sul profilo Instragram luccagiovane, consentono di entrare in contatto diretto con nuove professioni attraverso testimonial interessanti per il mondo del lavoro del futuro, con i quali il pubblico sarà portato alla scoperta delle storie, le curiosità, i successi, ma anche le difficoltà dal backstage, il tutto con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti utili e spunti per chi è ancora alla ricerca della propria strada verso il futuro.

In questa prima serie di interviste si potrà ascoltare la storia professionale di Bigo (David Bigotti), designer e fumettista lucchese; Massimiliano Poggi, artista eclettico che utilizza il disegno, la recitazione fino ad approdare alla musica; Nicolò Targhetta, che affronta il tema dei nuovi lavori e della paura di diventare adulti; Gra.phichette, che interviene su come costruirsi una professione in ambito artistico e far leva sui social e sul web; Mara Famularo che spiega come si può partire dalla passione per la lettura e i fumetti e trasformare tutto questo in una professione; Silena Moni, illustratrice lucchese che racconta come nasce e si coltiva la passione per il disegno.

“Il nuovo progetto Inside Jobs - commenta l’assessore all’Urp Moreno Bruni - è un format molto interessante perché il sistema delle brevi interviste video crediamo possa raggiungere in maniera più diretta ed efficace una più vasta platea di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, potenzialmente interessati ad avere un primo approccio, e dunque a raccogliere le prime informazioni, sul percorso da fare per potersi cimentare in professioni che non sono quelle tradizionali, ma che appartengono al presente e soprattutto guardano al futuro”.

Inside Jobs procederà quindi in questa direzione, alla ricerca di testimonial che possano spiegare determinati tipi di professioni attraverso la loro esperienza diretta. Sono infatti in programma nuovi incontri interessanti per il mondo del lavoro del futuro, in particolar modo vicini al target prevalente del servizio.

L.S.