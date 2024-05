Dai giovani fino ai grandi ospiti. L’"Estate porcarese" si presenta

Valorizzazione del territorio, con esibizioni di gruppi locali, intervallate da nomi di livello nazionale; rete e sinergia tra le varie anime di Porcari, con i giovani assoluti protagonisti. Sono queste le caratteristiche salienti dell’Estate porcarese 2024, presentata ieri in conferenza stampa dal sindaco, Leonardo Fornaciari, dal vice Roberta Menchetti e dall’assessore alla Cultura Eleonora Lamandini e dalle rappresentanti delle società organizzatrici, Elena Castellacci di Demia e Vera Verdiano di Maia Group.

Si parte il 2 giugno con la 12ª edizione del Villaggio del Bambino che avrà come tema la transizione ecologica e il cibo del futuro, abbinato ad un concorso a cui hanno aderito molti istituti scolastici, anche da fuori provincia. Ci saranno tre aree: quella educativa, con varie forme di intrattenimento per i più piccoli; quella espositiva con gli artigiani e quella performativa con un palcoscenico a disposizione, oltre all’animazione.

Tutti gli spettacoli saranno in piazza Orsi alle 21.30 e gratuiti. "Divertimento e riflessione - spiega Fornaciari - , in un luogo di libertà, la piazza, senza pagare niente". Nel programma, oltre al Villaggio del bambino, molti gli eventi per gli under 21, il concerto dell’orchestra Pea il 6 giugno, il Coro Arcobaleno il 23 giugno, Dargen D’Amico il 27 (a cura dell’associazione commercianti Porcari Attiva e in collaborazione con Wom Fest), e Porcari Young Stars il 6 luglio, una specie di "Corrida", un talent dove gli aspiranti musicisti, ballerini, comici, potranno dimostrare il loro valore.

Alcuni eventi sono a cura dell’associazione commercianti: oltre a Dargen D’Amico, lo street food dal 13 al 16 giugno e Color Corriamo del 15 giugno. Il 9 giugno fiaba musicale "Il piccolo principe" da parte della Filarmonica Catalani. Da segnalare la serata del 20 giugno con Steve Martin DJ, a cura dei "ragazzi" del 1964, un revival di coloro che sono ancora green nell’animo ma che, carta di identità alla mano, risultano essere felici sessantenni, nati appunto nel 1964.

Ma ci sarà spazio anche per riflettere: il 7 giugno con il professor Umberto Galimberti, filosofo, saggista e il 22 con il professor Mario Tozzi, ricercatore CNR e divulgatore scientifico, che parlerà del cambiamento del clima e dei danni associati, come accaduto in Veneto, ma anche con il sisma nella zona di Napoli.

Massimo Stefanini