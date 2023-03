Dagli impianti di oggi all’acquedotto Nottolini

Il programma di “Acqua-Mondo“ inizierà mercoledì 22 alle 15 al Real Collegio con la cerimonia inaugurale, a seguire l’incontro sul tema “L’acquedotto di Nottolini, scienza idraulica e arte dell’antico“ con Lions Club Lucca le Mura. Introduce Maria Adriana Giusti, tra gli interventi quello dell’architetto Gilberto Bedini, Susanna Caccia Gherardini, Emanuela Ferretti, Francesca Giusti, Giorgio Ghelfi. Giovedì 23 spazio ai laboratori per le scuole primarie a cura di Geal (dalle 9 alle 13 su prenotazione), mentre alle 15 si aprirà l’incontro sul tema “Acqua e architettura. Storia, salute e identità territoriale“ a cura dell’Ordine degli Architetti, introducono Giulia Bertolucci e Debora Agostini, interverranno l’agronomo Massimo Rovai e la biologa Arianna Chines oltre all’archietetto Bedini.

Venerdì 24 laboratori per le scuole secondarie di primo grado a cura di Geal, poi presentazione del progetto Geal “Water Safey Plan“ volto a migliorare tutte le infrastrutture del servizio idrico per salvaguardare le risorse, dalle 10 alle 11.30. In programma anche il laboratorio dedicato agli studenti Pcto, dalle 14.30 alle 16, e quello a cura di Enel Italia Spa (ore 9-13 su prenotazione) per le scuole secondarie di primo e secondo grado, e dalle 14 alle 18 aperto a tutta la cittadinanza. Alle 16 incontro sul tema “L’acqua per l’energia e la sostenibilità“ a cura di Enel Italia Spa. Interventi di Federico Rosa, Affari istituzionali di Enel Italia Spa, Gino Bianchi, Responsabile Unità territoriale impianti idroelettrici di Enel Green Power. Sabato 25 ancora laboratori scuola e poi alle 15 l’incontro Geal sul tema “Acqua, gestione e utilizzo della risorsa idrica alla luce dei nuovi scenari ambientali e climatici“, introduce Salvatore Pipus, Ad e direttore generale Geal Spa, interventi di Giorgio Temporelli (divulgatore scientifico), l’ingegner Lorenzo Fontana (Consorzio 1 Toscana Nord).

Domenica 26 nel chiostro del Real Collegio al Piano terra da non perdere “Io non rischio“, buone pratiche di protezione civile (alluvione), dalle 10 alle 18. Nella sala del Capitolo, sempre sabato, alle 16 incontro sul tema “Il clima e i cambiamenti climatici“, introduce e coordina Carla Sodini, intervengono Giovanni Zanchetta (Università di Pisa) e Chiara Boschi (Prima ricercatrice istituto di Geoscienze e Geo risorse del Cnr Pisa).