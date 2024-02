Da piazza Napoleone ai ‘mondiali‘ di pizza

Il Caffè delle Mura è stato assegnato, al secondo tentativo, nel novembre scorso. Ad aggiudicarsi l’asta, indetta dal curatore fallimentare della Grb srl che detiene la concessione dopo un lunghissima vertenza giudiziaria peraltro non ancora giunta al termine, è stata la Umberto Srl di Simone e Umberto Costa, titolari della pizzeria Da Umberto in piazza Napoleone che mise sul piatto un canone di 52mila euro l’anno superando i concorrenti.

La pizzeria Da Umberto si è affermata nel corso ultimi anni come uno dei locali emergenti di Lucca. Il titolare – Umberto Costa – lavora nel settore da molti anni e ha avuto molte esperienze anche all’estero partecipando per tre volte ai mondiali della pizza ottenendo in un caso il secondo posto assoluto. La durata dell’affitto d’azienda è stata fissata in due anni a decorrere dalla stipula dell’affitto d’azienda con possibili rinnovi taciti della durata di sei mesi.

Come accennato, il Caffé delle Mura è da molti anni coinvolto in una lunga sequenza di vicissitudini giudiziarie terminate con il fallimento di una delle società, la Grb srl, che il giudice ha ritenuto in prima istanza aver titolo per affittare l’azienda nonostante l’opposizione della società Antico Caffè delle Mura gestita dalla famiglia Barsotti, come della famiglia Barsotti era la stessa Grb prima del fallimento. La sentenza di secondo grado è attesa per il 2024.