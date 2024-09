Da Pescaglia all’Ariston. La soprano Bandieri stella di “Sanremo rock“

Il giovanissimo soprano di Pescaglia, Silvia Bandieri, vincitrice assoluta del Contest Europeo “Una Voce per L’Europa”, sabato 14 settembre ha avuto l’onore ed il piacere di potersi esibire in veste di ospite sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione della Finalissima Nazionale di “Sanremo Rock”. Un contesto certo inusuale per una cantante lirica, ma anche l’occasione per farsi ascoltare ed apprezzare dai discografici e dai giornalisti presenti all’evento, cos’ come dai tanti giovani musicisti rock finalisti della kermesse. La cantante diciassettenne qualche giorno fa si era aggiudicata la Finalissima Europea della 56esima Edizione del Contest “A Voice for Europe – Una voce per l’Europa”, Il concorso iniziato mesi fa e che ha visto la partecipazione di migliaia di cantanti pop, jazz, lirici, rap, provenienti da tutta Italia, si è concluso con serata svoltasi il 30 agosto nella splendida cornice del Castello Estense di Ferrara, serata alla quale hanno partecipato 18 cantanti finalisti, divisi tra coloro che si esibivano live e chi su base.