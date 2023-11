Da oggi i ticket gratuiti per “le conversazioni“ con Strinati e Roversi

Prendono il via il prossimo fine settimana, con due appuntamenti, le Conversazioni in San Francesco, il ciclo di incontri voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che quest’anno, per la sua X edizione, ospita personalità del mondo della letteratura, dell’arte e dell’attivismo sociale per una trattazione poliedrica dedicata al tema del viaggio. Il primo a salire sul palco della Chiesa di San Francesco è lo storico dell’arte Claudio Strinati, che venerdì 10 novembre, alle 21, ci guida verso una meta astratta e tangibile al tempo stesso, quella dell’arte italiana e dei suoi ineguagliabili capolavori, nell’incontro Capire la bellezza è la funzione dell’anima. Domenica 12 novembre, invece, sarà il turno del conduttore televisivo Patrizio Roversi, in scena alle 18 con lo spettacolo Oltre il petrolio. Entrambi gli incontri sono a ingresso gratuito, ma per partecipare occorre prenotarsi online sul sito www.fondazionecarilucca.it a partire dalle ore 12 di oggi.