Da Marlia all’orchestra della Scala. Lucilla Rose in tournèe in Australia: "Un orgoglio per tutta la Piana"

Un trionfo. Strepitoso successo per la violinista di Marlia Lucilla Rose Mariotti che, dopo una folgorante carriera, con esibizioni acclamate in tutti i più prestigiosi teatri del Mondo, ha sostituito un mito come Laura Marzadori, primo violino della leggendaria orchestra del teatro La Scala di Milano, nella tournèe in Australia. "Mi ha informato il professor Fornaciari che l’ha seguita sin da piccola – spiega Marco Lardieri, direttore della scuola di Musica "Geminiani" di Altopascio – questa ragazza, adesso ventitreenne, rappresenta un grande orgoglio per noi. E pensare che la prima esibizione sulle quattro stagioni di Vivaldi l’ha fatta proprio ad Altopascio. Un talento puro, cristallino, riconoscibile sin dall’inizio. Quando poi alla predisposizione unisci sacrificio, studio, passione, il successo è garantito".

La Piana è una fucina inesauribile di musicisti giovani e che avranno di fronte una luminosa carriera, come il pianista Christian Di Roma, come il soprano Francesca Maionchi che domani, 4 ottobre si esibirà al teatro Puccini alle 21, in occasione dei 20 anni della farmacia comunale (si raccoglieranno le offerte per un nuovo mezzo da donare alla Misericordia) e, tra l’altro, si va verso il sold out. La Mariotti ha letteralmente incantato in Australia. Erano presenti oltre 600 persone nella maestosa cornice della Winthrop Hall a Perth in occasione della "Vivaldi Gala Night - Journey to Italy", un viaggio musicale attraverso 300 anni di musica classica italiana. Mariotti ha suonato come solista, conquistando l’audience con la sua magistrale interpretazione delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, eseguite su uno Stradivari del 1709, di cui è ambasciatrice mondiale. La serata, ideata e organizzata dal Consolato italiano a Perth, si è conclusa con una standing ovation del pubblico.

Durante il suo soggiorno a Perth, Lucilla Rose Mariotti ha inoltre tenuto delle masterclass con giovani musicisti del Western Australia presso il prestigioso PLC College, registrando l’unanime apprezzamento di studenti, genitori e professori per l’eccezionale talento e la maturità dell’approccio didattico della violinista lucchese. Dopo Perth, Mariotti proseguirà il suo tour australiano con altri due concerti a Brisbane e a Sydney, in una iniziativa promossa dalla rete diplomatico-consolare italiana in Australia.

Massimo Stefanini