Da Lucca ai Fori Imperiali. Crocerossina alla parata

In occasione della Festa della Repubblica, Laura Unti, Allieva del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana del Comitato di Lucca, parteciperà alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali di Roma.

Si tratta di una grande notizia per il Comitato della Croce Rossa di Lucca che, dopo la presenza nel 2022 di sorella Barbara Russo – adesso Ispettrice – vede di nuovo a Roma una delle sue Sorelle.

La partecipazione alla parata, infatti, non rappresenta solo un motivo di orgoglio personale per l’Allieva, ma anche un simbolo dell’impegno e della determinazione con cui il Corpo delle Infermiere Volontarie prosegue la sua storica missione umanitaria, portando avanti i principi fondanti della Croce Rossa.

“Siamo estremamente orgogliose di Laura che, nonostante sia ancora un’Allieva, è stata selezionata per questo importante evento - ha commentato Sorella Barbara Russo, Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie di Lucca - La sua partecipazione è motivo di grande soddisfazione per tutto il nostro Ispettorato, e una testimonianza concreta della passione, della preparazione e dello spirito di servizio che caratterizzano le nostre Infermiere Volontarie. Per me – conclude Sorella Russo – fu un giorno molto emozionante, che ricorderò sempre con tanto affetto. La guarderemo tutte con grande emozione”.

La partecipazione dell’Allieva Laura Unti alla parata del 2 giugno – alla quale partecipano le massime cariche dello Stato a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le principali cariche istituzionali – non è soltanto un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per dare visibilità all’instancabile lavoro svolto dalle Infermiere Volontarie, esempio di dedizione silenziosa e di cura verso chi ha più bisogno. L’Allieva sosterrà gli esami finali per diventare Infermiera Volontaria in estate.

Una rappresentanza delle Sorelle sarà presente il 2 giugno anche in piazza Vittorio Emanuele ad Altopascio.