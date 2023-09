Da Lillo a De Luigi a Maccio Capatonda a Lucca: Netflix, Prime Video e Fantaghirò

Il cinema e le tv in streaming sono protagoniste a Lucca Comics & Games a partire da Netflix (padiglione in piazza Anfiteatro) in cui i fan si potranno immergere nelle loro serie più amate, con tante anteprime come il primo episodio di “Tutta la luce che non vediamo“, la rivoluzionaria miniserie tratta dall’omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr, diretta da Shawn Levy (Stranger Things, Deadpool 3, The Adam Project). Prime Video porterà a Lucca una serie di ospiti d’eccezione che presenteranno i loro prossimi show: Fabio De Luigi protagonista di una conversazione on stage tutta dedicata al viaggio comico e onirico AMAZING – FABIO DE LUIGI. Poi ancora il comico Lillo che svelerà al pubblico di Lucca, nel corso di un panel tutto da ridere, le prime inedite immagini del prossimo film, “Elf Me“, che lo vede protagonista su Prime Video dal 24 novembre nei panni di un elfo al servizio di Babbo Natale; e Maccio Capatonda, con Danilo Carlani e Alessio Dogana ospiti attesi di un panel dedicato al loro prossimo film, la storia di un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico, in arrivo presto su Prime Video.

Per gli amanti del brivido uno dei titoli più attesi della stagione, Five Nights at Freddy’s di Emma Tammi, tratto dal fenomeno dei videogiochi horror, in anteprima nazionale il 31 ottobre alla presenza di Favij, youtuber tra i più popolari e icona del mondo dei videogiochi. Altro imperdibile appuntamento con il cinema italiano sarà l’anteprima nazionale di Mimì. Il principe delle tenebre di Brando De Sica. Toei Animation Europe porterà un intero stand dedicato a One Piece, e i fan potranno assistere al primo evento cinematografico ufficiale del GEAR FIFTH in Europa. Largo a Lucca anche alla celebrazioni in onore di un cult italiano degli anni ’80 Fantaghirò, dalla regia di Lamberto Bava, con eventi e incontri dedicati.