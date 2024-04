Da domani a domenica spazio allo street food con le migliori tipicità

Domani dalle 18 alle 24, sabato 20 e domenica 21, dalle 12 alle 24 in piazzale don Baroni si terrà per la seconda volta “International Street Food”, manifestazione che ha per scopo quello di far conoscere il cibo di strada e alla cui realizzazione ha partecipato anche Confartigianato Imprese Lucca. Sarà possibile gustare una selezione dei migliori piatti delle nostre identità provinciali e regionali che meglio raccontano l’inventiva delle cucine. L’ampia scelta spazierà dal dolce al salato andando a toccare tutto il nostro stivale, con l’obiettivo di unire tradizione culinaria e intrattenimento per ogni età