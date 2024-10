Da domani a domenica lo spazio più goloso con Chocolate festival

Fine settimana all’insegna del cioccolato artigianale di qualità in piazza San Frediano. Da domani 4 a domenica 6 torna la seconda edizione di “Lucca chocolate festival”, un goloso e divertente viaggio alla scoperta del cioccolato artigianale organizzato da Chocomoments e Confesercenti Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca. I profumi del cioccolato invaderanno la città, animazione per bambini e vera e propria “fabbrica del cioccolato”, grazie ai maestri di Chomoments. Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti tutti i giorni dalle 10 alle 20.