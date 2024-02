Da Castelnuovo a Rai 2. Idrotherm a “Italian green“

Prende avvio stamattina alle 8,40 su Rai 2, dopo lo speciale Sanremo di Viva Rai 2 con Fiorello, la quarta serie di Italian green, che prevede la messa in onda di 12 puntate volte alla scoperta e al racconto di un’Italia sensibile alle emergenze ambientali e alla scoperta delle realtà, collocate in diversi luoghi del territorio italiano, che hanno adattato i processi produttivi per limitare l’impatto sull’ambiente. Stamattina Idrotherm 2000 della famiglia Sartini sarà protagonista sin dalla prima puntata con interviste e reportage dalla sede storica di Castelnuovo e poi di Castelvecchio Pascoli. Quella percorsa dalla Idrotherm 2000 è una lunga strada che ha portato oggi l’azienda a collocarsi fra le maggiori in Europa grazie alla forte spinta che sempre più la sta orientando verso lo sviluppo sostenibile. Fondata nel 1976, la Idrotherm 2000 è un marchio consolidato da oltre 45 anni di attività nella produzione di tubazioni in materiali termoplastici ed è un fornitore chiave di soluzioni innovative nella distribuzione di acqua e gas, nel trasporto di fluidi industriali, nelle telecomunicazioni, nel teleriscaldamento. Stamattina la famiglia Sartini sarà presente dallo stabilimento di Castelnuovo e da quello di Castelvecchio, con le testimonianze dei protagonisti di diverse generazioni, la presidente Laura Citti, i figli Fausto, Lorenza, Giulia e Raffaella Sartini, tutti in azienda con varie mansioni e il nipote Alessandro Poli, Junior controller, figlio di Lorenza Sartini, che rappresenta la terza generazione.

Per la costante attenzione all’innovazione di prodotto con particolare sensibilità verso la transizione ecologica, la Idrotherm 2000 ha ricevuto importanti riconoscimenti tra i quali il premio Legambiente "Comuni Ricicloni 2019" per il miglior contributo all’economia circolare per un innovativo progetto di risanamento fognario realizzato a Bellaria ed Igea Marina in Romagna.

Nel 2023 l’azienda ha presentato la prima case study di installazione in Italia, in sinergia con un’azienda leader nella distribuzione di gas, di tubazioni Renovation Vrc+ Gas Bs. L’acronimo Bs sta per Bio-Sourced, ad indicare che il polietilene utilizzato per le tubazioni è derivante da fonti non fossili. Le materie prime per la produzione dell’etilene provengono infatti da materiali di origine vegetale. Un’innovazione di grandissimo rilievo. Dino Magistrelli