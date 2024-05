Da Barsotti il ricordo doveroso a Renato Zanelli

Già ieri di prima mattina si avvertiva una particolare aria elettrica e piena di aspettative, con tanti mezzi in movimento pieni di fiori e piante che andavano via via affollando la piazza principale di Fornaci e le sue vie laterali, mentre una miriade di auto, moto e macchine agricole cercavano la loro postazione, insieme a persone indaffarate a predisporre la merce sui loro banchi allineati; il "Primo Maggio a Fornaci" era già iniziato. Certo, la partenza ufficiale, con tanto di taglio del nastro, bande e autorità, ci sarà questa mattina alle 10.30, ma l’atmosfera respirata ieri aveva quella consistenza unica del giorno prima della Festa.

Soddisfatti della buona riuscita della prima giornata, anche gli organizzatori del Comitato Primo Maggio con il loro presidente Nicola Barsotti. "Ringrazio i miei collaboratori, sempre presenti e mai domi - ha commentato ieri - , l’amministrazione comunale di Barga, le forze dell’ordine e i carabinieri della stazione locale, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Misericordia e il punto 118, l’Istituto Alberghiero e tutti gli espositori, per il consistente sostegno e l’insostituibile collaborazione". Un ricordo commosso va poi a Renato Zanelli, storico componente del Comitato Primo Maggio, scomparso lo scorso gennaio. "Vogliamo salutare Renato, membro attivo e presenza fondamentale della nostra organizzazione, ricordando che la mostra mercato “I sapori della nostra terra“ è nata proprio da una sua intuizione. Dopo avere seguito per anni la Mostra del Mobile, ha saputo cambiare strada al momento giusto. Ciao Renato e grazie".

Fio. Co.