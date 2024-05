Da Antonacci a Vecchioni. Il calendario completo di “Ma la notte sì“

Il 5 giugno Biagio Antonacci, data zero-unica data in Toscana; il 18 Umberto Tozzi; il 6 luglio Roberto Vecchioni; il 12 Panariello e Masini il ritorno; il 20 luglio i Ricchi e Poveri. Tutti big della canzone italiana e che si esibiranno a Capannori (biglietti in vendita su ticketone) per "Ma la notte sì", manifestazione promossa dal Comune e organizzata da Leg, Live Emotion Group, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Tutti gli spettacoli si svolgeranno nell’area a verde dietro il palazzo comunale. Questi sono gli eventi a pagamento, nei prossimi giorni verranno presentati anche quelli gratuiti.

In ogni caso, questa rassegna si posiziona tra le location più ambite dagli artisti per i live dell’estate 2024, scelta quest’anno da un grande artista come Antonacci per la sua data zero, da Giorgio Panariello e Marco Masini per la data zero del tour del loro nuovo spettacolo e da Umberto Tozzi per la data zero del suo ultimo tour live.

Sandro Giacomelli che con Tania Ferri ed Elisabetta De Luca gestisce la LEG Live Emotion Group, dichiara: "Capannori e’ diventata negli anni, grazie anche ad una kermesse come ‘...ma la notte si !’ un punto di riferimento di cultura e di svago per i cittadini e per i turisti. Abbiamo costruito nel tempo, grazie alla grande collaborazione con il Comune di Capannori, una grande manifestazione".

Ma.Ste.