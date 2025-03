Da Altopascio all’Onu. Stage per un 16enne

Una bella soddisfazione. Iacopo Monti, altopascese, 16 anni, studente della classe III del liceo Majorana di Capannori, si trova in questi giorni a New York per il Change the World Model United Nations (CWMUN), un programma internazionale che coinvolge ogni anno migliaia di studenti da tutto il mondo, offrendo loro l’opportunità di simulare il funzionamento delle Nazioni Unite. Durante l’evento, i partecipanti, altamente selezionati, discutono temi cruciali della politica globale, sviluppano competenze di leadership, negoziazione e public speaking, e lavorano insieme per proporre soluzioni concrete a problemi internazionali. È un’esperienza formativa unica che mira a preparare i giovani a diventare leader globali e cittadini consapevoli. In questa fase Iacopo Monti è stato scelto insieme a pochi altri per rappresentare i giovani partecipanti. Una grande soddisfazione per lui e un passaggio che testimonia la sua preparazione ma anche la disinvoltura con la quale è intervenuto in un consesso così rilevante. Il CWMUN è stato ideato da Claudio Corbino della Associazione Diplomatici e rappresenta uno dei più grandi forum giovanili internazionali. La partenza di tutto, per Iacopo Monti, è stata la lettura di una circolare della scuola, a novembre, che proponeva appunto agli studenti il CWMUN, tramite l’Associazione Diplomatici e la sua rappresentanza in Toscana, Alessandro Castellani. Si accede al programma con il superamento di un colloquio individuale in lingua Inglese che verte su temi internazionali e globalizzazione, che consente di accedere a una borsa di studio a parziale copertura del trasferimento a New York. Seguono mesi di formazione on line e seminari in lingua inglese con gruppi da tutto il mondo e poi, come sta accadendo in questi giorni, l’avventura diretta a New York alle Nazioni Unite, dove si trova in questi giorni Iacopo Monti.

M.S.