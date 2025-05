"Custodire l’ambiente, proteggendo la famiglia" con Vannacci

"Custodire l’ambiente, proteggendo la famiglia": arriva a Lucca l’evento promosso da Pro Vita & Famiglia Onlus nell’ambito del ciclo "Vivi Lucca Classico 2025", con il patrocinio del Comune. Si terrà domani 17 maggio alle ore 15.30 nell’Auditorium San Romano, in piazza San Romano, e sarà un pomeriggio di approfondimento, riflessione e dibattito aperto, con relatori di rilievo nazionale provenienti dal mondo accademico, culturale e istituzionale, dedicato a un tema urgente: l’equilibrio tra politiche ambientali e tutela della famiglia.

L’obiettivo dell’incontro è offrire uno spazio di confronto su come le attuali strategie green possano e debbano dialogare con i bisogni concreti delle persone, senza mettere da parte il valore irrinunciabile della famiglia e della vita umana. Seguiranno poi gli interventi di Toni Brandi, Jacopo Coghe e Francesca Romana Poleggi, rispettivamente presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, portavoce e membro del consiglio direttivo; del professor Franco Battaglia, chimico-fisico e fondatore di Cl Intel – Italy e di Roberto Vannacci, eurodeputato. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Bianca Leonardi.

"L’ambiente e la famiglia, infatti, non sono compartimenti stagni, ma sono entrambi componenti essenziali della stessa Casa Comune – spiega Donatella Isca, referente territoriale della Toscana di Pro Vita & Famiglia onlus – l’ambiente - non può essere tutelato senza mettere al centro la persona e la comunità, e ogni politica ambientale autentica deve partire dalla promozione della vita, della famiglia e del bene comune, perché spesso purtroppo sentiamo una contraddizione in termini che è diventato un mantra, ovvero quello di dover pensare al Pianeta che daremo in eredità ai nostri figli, ma se non pensiamo ai nostri figli, forse lasceremo una Terra migliore, ma senza nessuno che ci vivrà".