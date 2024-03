Curiosità per le scene di pioggia finta-vera

La storia prende corpo grazie ai ciak catturati già in questi primi giorni per il film internazionale di Peter Greenaway. Ieri sera grande curiosità per le riprese serali in corso in via Santa Giustina mentre anche oggi e domani resterà valido il divieto di transito pedonale per la sortita del Baluardo San Martino (sotterraneo) dalle 6 fino alle 15. In più oggi, fino a mezzanotte, divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina dal numero civico 19 al 23 inclusi velocipedi e ciclomotori ambo i lati. Oggi fino a mezzanotte divieto di sosta con rimozione forzata in via Buiamonti, sempre per le riprese, dal numero 35 ad intersezione Piazza Santa Maria, in più divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Santa Maria per 20 stalli di sosta. Il centro diventa sempre più protagonista dei ciak internazionali del film.