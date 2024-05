Culle sempre più vuote. Domani il convegno “Fertilità bene salute“

Un importante convegno, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca, sul tema “La fertilità come bene salute” è in programma domani, a partire dalle ore 8.30 alla Casa del Boia sulle Mura (ingresso con ascensore anche da via Bacchettoni). “Culle sempre più vuote in Italia dove prosegue il calo delle nascite. Questo è quanto emerge dai dati Istat relativi all’anno 2023 – spiega Luisa Mazzotta, responsabile scientifico del convegno -. L’infertilità interessa il 20% delle coppie, diventa fondamentale la prevenzione e terapia“.