“Crp“: show per il compleanno di Spazio G43

Una festa per il compleanno di Spazio G43 a Prato. Domani la piccola galleria pratese nata da un’idea dell’artista Enzo Correnti, festeggerà i suoi quattro anni di storia con una mostra, attraverso manifesti, foto, video, danza, performance, musica e molto altro ancora. Ospiti d’onore la band CRP - Collettivo Rivoluzionario Protosonico, che performerà dal vivo l’ultimo album “Beati Voi!” Il sound della band formata da Gianmarco Caselli, Andrea Ciolino e Chiara Venturini (nella foto, alla data d’esordio con CRP), attinge dalla scena musicale italiana alternativa dei primi anni ’90, dall’industrial punk berlinese anni ’80 e dalla psichedelia, con un forte lato sperimentale.

Il tutto, sorretto da una componente testuale che affronta da un lato tematiche e personaggi storici trattati come fossero delle vere e proprie cronache sonore neorealiste, che narrano per immagini musicali la storia di un mondo percepito ormai come lontano e concluso; dall’altro lato, lo squarcio disilluso su un presente che appare sempre più inquieto, scandito da una nuova narrazione caratterizzata dal crollo di certezze che sembravano ormai acquisite e date per scontate. L’evento si svolgerà domani a partire dalle ore 18 in via Antonio Garella, 43 a Prato, per questa significativa “trasferta“ del Collettivo Rivoluzionario Protosonico.