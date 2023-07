“Crollo della fiducia, ultimo dei neoeletti Feste e autocelebrazioni non convincono“

"Il miglior bilancio sul primo anno di mandato lo hanno dato i cittadini lucchesi: Mario Pardini è ultimo nella classifica del Sole 24 Ore tra i sindaci al primo anno di mandato e al 76º posto - su 87 - nella classifica generale. È finita la luna di miele". Lo dicono le consigliere e i consiglieri dei gruppi di opposizione Partito Democratico, Lucca Futura, Sinistra con - Sinistra civica ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca Civica-Volt-Lucca è popolare, commentando così la classifica Governance Poll pubblicata da Il Sole 24 Ore.

"Una rapida perdita di fiducia nei confronti del sindaco da parte delle cittadini e dei cittadini lucchesi dopo un solo anno di mandato - commentano -. Il sondaggio del Sole 24 Ore è chiaro: la luna di miele è finita e oggi i lucchesi bocciano questi 12 mesi di amministrazione Pardini, tanto che il primo cittadino è ultimo tra i sindaci al primo anno di mandato e 76º su 87 nella classifica totale. Al di là delle copertine patinate, delle feste a nastro, dei balli in maschera, delle luci di natale e delle assunzioni pilotate di nuovi uffici stampa, quello che resta a terra, nella percezione comune di chi vive ogni giorno questa città, è veramente poco: non c’è visione, non c’è progettualità, c’è solo divertimento: dalla gestione del centenario pucciniano ai ritardi nell’urbanistica, dalla mancata strategia sui lavori pubblici alle contraddizioni sugli assi viari, dall’assenza di risposte ad alcune istanze della Manifattura fino alla assenza totale sulle politiche sociali, alla chiusura di attività culturali e sociali, come la Casa della Memoria e il centro per le famiglie".

"È il segnale che oltre alle feste e ai turisti Lucca necessita anche di servizi per i suoi abitanti. E anche, forse, che una parte rilevante degli assessori non è all’altezza del proprio ruolo come, sondaggi a parte, si comincia a sostenere in molti ambienti della città. Inoltre, questo sondaggio pone la parola “fine” alla narrazione di Pardini come Re Mida, alla continua narrazione iper trionfalistica che l’amministrazione comunale fa di se stessa ogni giorno".

"Ci auguriamo – concludono i gruppi di opposizione – che a partire da oggi chi ha il compito di osservare le vicende cittadine, anziché basarsi solo sui comunicati, si affidi ogni tanto anche al punto di vista di chi oggi vive nelle periferie e si sente abbandonato, di chi vorrebbe una casa in affitto in centro storico e non la trova perché la città sta diventando una disneyland solo per turisti e per persone benestanti, o a chi esprime una voce alternativa che non si allinea al pensiero unico di questa amministrazione”.