Crolla solaio di una dimora storica. Nessun ferito ma ingenti danni

Crolla il solaio di una villa a Gragnano, in via dei Pieroni. Il peso dell’impatto ha fatto, a sua volta collassare quello sottostante, con sfondamento del pavimento. Per fortuna in quel momento nella dimora storica non c’era nessuno: il proprietario infatti si trova all’estero per motivi di lavoro e anche la sua famiglia era assente. I danni strutturali all’immobile di pregio sono notevoli, ma almeno si può tirare un sospiro di sollievo: nessun problema alle persone. E questo è fondamentale, la priorità assoluta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che si trovavano già sull’intervento della quercia caduta in via San Martino a Montecarlo, a brevissima distanza, visto che Gragnano confina con il paesino fondato da Carlo IV di Boemia.

Avvisato il titolare, un parente di un noto medico che è scomparso poco tempo fa. Adesso, scongiurato il pericolo, saranno eseguiti accertamenti per scoprire le cause del crollo, con l’esecuzione delle necessarie verifiche da parte dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per verificare l’entità del cedimento e la stabilità dell’edificio. Da capire se quanto accaduto può essere messo in collegamento o meno con le forti raffiche di vento che si sono scatenate per tutta la notte tra martedì e mercoledì in quasi tutta la Piana, in particolare tra Montecarlo e il capannorese, territori più soggetti al vento nella conca che è rappresentata dalle colline tra Lucchesia e Valdinievole.

Un’area in cui numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco. Non si registrano difficoltà all’erogazione della corrente elettrica, che spesso costituisce una delle conseguenze del vento forte che danneggia le linee.

