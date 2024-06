Croce Verde top in Italia: primi al torneo soccorritori

LUCCA, 24 giugno 2024 - ​La Zona lucchese sul tetto d’Italia: la squadra composta dalle Volontarie e dai Volontari delle tre Pubbliche assistenze della Lucchesia (Croce Verde Lucca, Croce Verde Ponte a Moriano, Croce Verde Porcari) si è infatti aggiudicata il 5° Torneo nazionale sanitario organizzato da ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) a Borgotaro, in provincia di Parma.

Il Torneo dei 3 confini, così chiamato perché realizzato in una zona ricompresa tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, ha visto la Zona lucchese prevalere su numerosi avversari: erano infatti 34 gli equipaggi in gara, provenienti da tutte le regioni d’Italia, pronti a confrontarsi su 6 scenari differenti, dislocati lungo la Val di Taro. Scenari tenuti nascosti ai partecipanti fino all’ultimo, atti a ricreare situazioni complesse d’intervento in cui sono state testate tutte le competenze dei soccorritori: dal rapporto con le vittime e i presenti all’utilizzo di radio e navigatori, passando per la collaborazione con Forze dell’ordine e Vigili del fuoco e la capacità di valutare e decidere rapidamente le modalità d’intervento più adeguate.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato – commenta Daniele Massimo Borella, presidente della Croce Verde di Lucca – e desidero fare i complimenti alle Volontarie e ai Volontari che hanno partecipato, così come alle Istruttrici e agli Istruttori. Si tratta di un successo che conferma ancora una volta la bontà della nostra formazione, premiata ora a livello nazionale. Occasioni come queste – conclude Borella – sono fondamentali per scambiare buone pratiche, fare gruppo e, perché no, togliersi qualche soddisfazione: un riconoscimento per tutti coloro che dedicano il loro tempo al Volontariato e alla cura degli altri”.