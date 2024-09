Croce Verde di Guamo. Oggi visite, test gratuiti e consulenze nutrizionali

Oggi spazio alla Giornata Mondiale per il Cuore con le iniziative, test e visite gratuite, lanciate dalla Croce Verde e che si terranno alla sede di Guamo, via di Vorno 9. Ci si prenota al numero 335 5328014, e dalle 9 alle 18 si potranno avere consulenze diabetologiche, consulenze nutrizionali su abitudini e stili di vita, Ecocardiogramma e visite cardiologiche, dimostrazioni uso del defribillatore e disostruzione adulta e pediatrica, screening dell’Epatite C. L’associazione “Amici del cuore“ sarà presente con l’attrezzatissimo Cardio Camper.