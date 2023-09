Croce Rossa, a un anno dall’incidente acquistata una nuova ambulanza

A poco più di un anno dal brutto incidente in cui risultò completamente distrutta, mentre era impegnata in un servizio di emergenza, la nuova ambulanza inaugurata solo pochi mesi prima, il Comitato della Croce Rossa di Bagni di Lucca è riuscito a portare a termine l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso. Il nuovo mezzo, come il precedente su motorizzazione Ford e dotato di tutti i presidi di nuova generazione, arriva a colmare il vuoto venutosi a creare dopo l’incidente, portando a 4 le ambulanze operative di tipo A, a cui si aggiunge il Porter 4x4 attrezzato in grado di intervenire su strade strette di montagna, in percorsi impervi, ma soprattutto tra le strette vie dei centri storici del territorio.

L’acquisto della nuova ambulanza è stato possibile grazie alla generosità della popolazione, delle associazioni e di varie realtà che hanno aderito peraltro anche alla campagna di raccolta fondi avviata dopo l’incidente e che ha portato a mettere insieme la bella cifra di quasi 38mila euro; determinante anche il contributo venuto da alcune aziende del territorio. Il nuovo mezzo è stato poi acquistato anche grazie anche al generoso contributo concesso dalla Fondazione Crl e dall’azienda Eurovast SpA. Una gara di solidarietà, senza attendere i tempi di risarcimento assicurativi, che ha assicurato disponibilità economica per dotare il comitato locale della CRI di questa ambulanza per potenziare la sua capacità operativa. Il mezzo verrà inaugurato sabato in piazza Aldo Moro a Fornoli, alle ore 16.

Durante la cerimonia inaugurale ci sarà anche la consegna delle benemerenze per il “Tempo della gentilezza“, riconoscimento rivolto ai componenti di Croce Rossa, a persone, aziende, enti e associazioni coinvolti in attività di sostegno, collaborazione, nel perseguimento degli obiettivi della Croce Rossa durante l’emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid-19. Al termine rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

Marco Nicoli