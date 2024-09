Criminalità: al 27° posto in Italia. A pesare le rapine e i furti nelle case

Qual è l’indice di criminalità a Lucca e dintorni, almeno secondo i numeri ufficiali più aggiornati? Nella nuova classifica delle province più pericolose d’Italia, Lucca si piazza al 27° posto (un anno fa eravamo al 28°), al sesto in Toscana. Firenze, invece, si colloca al terzo posto assoluto, con un aumento delle rapine in strada cresciute del 56 per cento, dopo Milano e Roma. La provincia più sicura? E’ quella di Oristano, in Sardegna. Lucca non va malissimo, se consideriamo che Firenze è terza, ma nella top ten nazionale figurano anche Prato e Livorno, mentre la provincia più sicura risulta Siena.

E’ questa la situazione fotografata nell’ultimo report pubblicato dal Sole 24 Ore, basato sulla banca dati del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero degli interni che per la prima volta dal 2013 indica un aumento dei reati in tutto il territorio nazionale.

Nella classifica toscana, dopo Firenze al 3°, troviamo al 7° posto Prato (4.887,9 denunce per 100mila abitanti nel 2023); al 10° Livorno (4.743,9 denunce per 100mila abitanti nel 2023); al 18° Pisa (4.060,8 denunce per 100mila abitanti nel 2023); al 26° Grosseto (3.784,7 denunce per 100mila abitanti nel 2023); al 27° ecco appunto Lucca (3.708 denunce per 100mila abitanti nel 2023); al 42° Massa-Carrara (3.379,6 denunce per 100mila abitanti nel 2023); al 47° Pistoia (3.256,4 denunce per 100mila abitanti nel 2023); al 52° Arezzo (3.127,9 denunce per 100mila abitanti nel 2023); al 79° Siena (2.850,1 denunce per 100mila abitanti nel 2023).

La provincia di Lucca si piazza al 27° posto in Italia: vediamo in base a quali parametri. Tra le varie voci prese in considerazione in questa “pagella“ del Sole 24 Ore spicca il 18° posto a livello nazionale per i furti, al cui interno c’è il poco lusinghiero podio (3° posto) per i colpi nelle abitazioni: 427,1 denunce l’anno ogni 100mila abitanti. Va detto che in passato Lucca ha anche avuto per qualche tempo il primato nazionale in questo dato statistico di furti pro capite. Siamo comunque anche al 14° posto per furti sulle auto in sosta e al 17° per i furti con destrezza. Stessa posizione nazionale (17° posto) per i furti di ciclomotori.

Pesano anche i dati generali sulle rapine (28° posto) al cui interno si registra l’11ª posizione nazionale per quelle in abitazione e la 20ª per quelle in banca. Lucca è poi al quarto posto negli omicidi preterintenzionali (sia pure per un solo caso registrato in un anno) e al 20° per truffe e frodi informatiche e anche per i delitti informatici. Di rilievo anche il 23° posto per gli incendi boschivi e il 35° posto in Italia per quanto riguarda il reato di associazione per delinquere.

Altri numeri significativi. Siamo al 38° per danneggiamenti, al 40° per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, al 44° per violenza sessuale. Poi ecco il 47° per omicidi colposi, 54° per contrabbando, 57° per estorsioni, 59° per lesioni dolose e associazione per produzione e traffico di sostanze stupefacenti e 50° per infanticidi.

Numeri alquanto bassi, invece, un po’ a sorpresa, per quanto riguarda gli stupefacenti: Lucca e provincia sono infatti collocate solo al 104° posto (su 106).