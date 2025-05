Arresto cardiaco mentre gioca a tennis: trasportato col Pegaso in ospedale

Lucca, 25 maggio 2025 - Momenti di grande apprensione questa mattina, 25 maggio, intorno alle 9,30, in un campo da tennis di via della Stazione, a Ponte a Moriano, frazione del comune di Lucca. Un uomo di 77 anni è stato colto da un arresto cardiaco mentre stava giocando. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano e l'elisoccorso Pegaso 3, atterrato in un'area poco distante. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno garantito la sicurezza durante le operazioni di soccorso. I sanitari hanno eseguito le manovre di rianimazione cardiopolmonare, riuscendo a stabilizzare il 77ennesul posto. L'uomo è stato quindi trasferito in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Cisanello, a Pisa, centro di riferimento regionale per le emergenze cardiologiche. Al momento non si conoscono le condizioni cliniche precise dell'uomo.

Maurizio Costanzo