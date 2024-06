"Credo nel progetto, voglio restare qui"

Ventinove anni, terzino destro duttile un po’ a tutti i ruoli nel pacchetto arretrato con una carriera importante alle spalle, con oltre duecentocinquanta presenze tra i professionisti. Nicolò Fazzi nato a Barga, ha vissuto con la sua famiglia a Borgo a Mozzano e frequentato le scuole a Lucca, prima di iniziare a giocare nelle giovanili della Fiorentina.

Ha vestito tante maglie, Perugia, Virtus Entella, Crotone, Atalanta e per ultima quella della Lucchese. Arrivato a gennaio, da svincolato (si allenava con il Ghiviborgo), dopo l’esperienza con il Mantova, il giocatore si è messo subito agli ordini di mister Gorgone che l’ha sfruttato in diversi ruoli. In questo momento sta preparando l’ultimo esame e poi la tesi in Scienze Motorie.

"Sì, devo sostenere l’ultimo esame e poi ho già iniziato a preparare la tesi che discuterò ad ottobre".

Dopo aver girato in lungo ed in largo l’Italia, finalmente è arrivato a vestire la maglia della Lucchese.

"Per me è stata una grande soddisfazione. Mio padre aveva giocato nella Lucchese e nonostante sia stato tanto lontano l’ho sempre seguita. A gennaio ho creduto nel progetto e sono finalmente arrivato qui. Purtroppo ho pagato alla lunga il fatto di non avere una preparazione, ma mi sono comunque messo a disposizione del mister".

Le piacerebbe rimanere a Lucca?

"Certamente, vorrei continuare a giocare nella squadra della mia città. Credo tantissimo in questo progetto, il presidente è un uomo ambizioso ed il mister una persona molto preparata con il quale ho instaurato un ottimo rapporto. Ci sono già stati dei contatti e a breve dovremmo incontrarci nuovamente, ma le premesse per rimanere ci sono tutte. E chissà, magari un domani mi piacerebbe diventare il capitano della Lucchese".

Lo scorso anno la squadra è partita forte e tra i tifosi si sono create tante ambizioni, che alla fine si sono trasformate in sonore delusioni. Adesso però gli stessi tifosi chiedono certezze.

"Non è facile, forse lo scorso anno si sono create aspettative troppo alte. Credo però che con l’ambizione che il presidente Bulgarella ha e con la competenza di mister Gorgone si possa far bene. Personalmente spero di rimanere a Lucca per dare il mio contributo e costruire un bel ciclo con questa maglia rossonera".

Alessia Lombardi