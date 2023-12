Cosplayer in visita al reparto pediatria. I supereroi donano ai bimbi regali e sorrisi

I cosplayer lucchesi sono tornati ieri a far visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del San Luca. Supereroi e personaggi dei cartoni animati si sono intrattenuti con i sanitari dell’ospedale sia nella hall che all’ingresso della Pediatria e poi, armati di mascherina, si sono “affacciati” nelle stanze di degenza, portando ai piccoli ricoverati doni e tanta allegria. La festosa invasione è stata guidata, come consuetudine, da Samantha Vellutini (Biancaneve), che ha chiamato a raccolta tanti giovani cosplayer lucchesi che anche quest’anno hanno risposto immediatamente e con entusiasmo. E così la colorata e festosa comitiva è stata accolta dal direttore sanitario della direzione ospedaliera Spartaco Mencaroni, dalla direttrice della Pediatria Angelina Vaccaro e dagli operatori della struttura, che hanno ringraziato il gruppo di cosplayer per la loro visita, molto apprezzata dai bambini ricoverati, dai loro familiari e anche dal personale. Samantha-Biancaneve ha anche conferito ai dirigenti Asl e al personale sanitario il titolo di “Cavaliere del sorriso”, con tanto di spilla da appuntare subito sul camice.