Così si racconta l’opera. La prima è Andrea Chénier

Le opere Andrea Chénier, Giulio Cesare e Giselle around Le Villi, in programma al Teatro del Giglio Giacomo Puccini da gennaio a maggio nell’ambito della Stagione Lirica, saranno precedute da speciali momenti dedicati al pubblico, attraverso i quali sarà possibile avvicinarsi a questi tre titoli per conoscerli e approfondirli nelle loro specificità, grazie alla mediazione di importanti studiosi, giornalisti, critici musicali e musicisti che apriranno squarci di conoscenza insoliti e attraenti.

Il progetto, denominato “Raccontare l’opera: incontri, approfondimenti e curiosità dal mondo dell’opera”, è curato per il Teatro del Giglio da Francesco Ermini Polacci, critico musicale, musicologo, divulgatore e organizzatore culturale, collaboratore de “Corriere Fiorentino/Il Corriere della Sera”, “Il Sole 24 Ore” online, “Amadeus”, “Archi Magazine” e dell’emittente e web radio Rete Toscana Classica; docente di Poesia per musica e Drammaturgia musicale al Conservatorio Puccini di La Spezia e discipline storico-musicologiche alla Scuola di Musica di Fiesole, Ermini Polacci è Accademico Ordinario della Classe di Musica e Arti dello Spettacolo dell’Accademia delle Arti del disegno, l’accademia più antica del mondo.

Il primo dei tre appuntamenti di “Raccontare l’opera”, realizzato in occasione dell’andata in scena di Andrea Chénier, il dramma storico di Umberto Giordano atteso il 17 e il 19 gennaio, è in programma sabato 18 alle 18 nel ridotto del teatro. L’incontro dal titolo “Segreti e aneddoti di Andrea Chénier”, che vede protagonista il direttore d’orchestra e scrittore Francesco Pasqualetti – direttore dello Chénier al Giglio - in talk con Ermini Polacci, sarà l’occasione per conoscere e approfondire tematiche musicali e curiosità su questo meravigliosa opera lirica, assente dal palcoscenico lucchese ormai da 40 anni.

Sarà Alessandro Mormile, storico dell’opera e critico musicale, a tenere sabato 15 febbraio alle 18, nel ridotto del teatro, la conferenza dal titolo “Eroismo e belcantistiche seduzioni”, realizzata in occasione di Giulio Cesare di Georg Friedrich Händel, il capolavoro barocco in scena al Giglio il 21 e 23 febbraio.

“Il tempo delle Villi: innocenza, seduzione e vendetta nel teatro musicale dell’Ottocento” è il titolo della conferenza che chiude il ciclo di appuntamenti di “Raccontare l’opera”: sabato 10 maggio, alle 18 al Teatro San Girolamo, sarà la storica della danza Maria Venuso a parlarci delle leggendarie Villi, spiriti di donne morte prima di convolare a nozze. Ingresso libero.