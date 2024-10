Così il digitale va in soccorso del 118. L’App ci collega con la centrale operativa

La rete dell’emergenza urgenza dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sta per compiere un importante passo di aggiornamento tecnologico. Sono infatti in corso le procedure per aggiornare le funzioni della app 118, usata dagli operatori per effettuare le missioni di emergenza. Ogni singolo mezzo di soccorso sarà dotato di due tablet di collegamento in tempo reale con la centrale 118 che gestisce l’intervento. Una potente workstation di refertazione metterà in grado il medico della centrale, in contemporanea con l’operatore sul posto, di leggere i dati e i parametri vitali del paziente soccorso. Pressione, saturazione, frequenza cardiaca e ogni altro parametro saranno a disposizione del personale di soccorso in loco, che potranno leggerli sul primo tablet, impostato in modalità “scheda”. Tutte informazioni che saranno trasmesse in tempo reale anche al medico della centrale 118, con il quale sarà anche possibile collegarsi in videoconferenza in caso di necessità. ”I vantaggi sono evidenti – così Nicola Bertocci (nella foto) dell’Asl –: la trasmissione dei dati tra soccorritore sul posto, centrale operativa e pronto soccorso di destinazione così è più semplice, più veloce e più sicura“.