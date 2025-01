Corso per volontari della Croce Rossa. Ecco come iscriversi

Ultima opportunità per iscriversi al corso di accesso per diventare volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca. La serata di presentazione si terrà domani 16 gennaio alle ore 21 nella sede dell’associazione in via Carlo Piaggia 421. Saranno presentate le modalità di partecipazione e saranno illustrati gli argomenti delle lezioni in calendario nonché la struttura della Croce Rossa Italiana, le sue origini e le attività svolte sul territorio dal comitato di Lucca. Il corso vero e proprio avrà inizio martedì 21 gennaio. Informazioni all’indirizzo email [email protected] o al numero 328 2538927.