Corso gratuito per diventare pasticcieri. Prevista indennità, buoni pasto e rimborsi

Parte a Lucca il corso per lavorare nel settore della pasticceria. Il pasticciere rappresenta una figura di primo piano nel sistema turistico nazionale e toscano in termini economici, di opportunità di lavoro e di immagine del territorio; la domanda è in crescita, soprattutto per figure professionali con ampie preparazione e competenza professionale. Il percorso Pastry Chef per “Tecnico della lavorazione e produzione di pasticceria e prodotti dolci da forno” è organizzato dall’agenzia formativa Per-Corso nelle aule e nei laboratori della sua sede (via del Brennero 1040/bk), ed è gratuito poiché finanziato dalla Regione con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di nell’ambito di Giovanisì, il progetto per l’autonomia dei giovani che mira a contrastare la dispersione scolastica. Sono previsti gruppi classe con un massimo di 15 partecipanti che siano disoccupati, inattivi, in possesso di una Qualifica Professionale 3EQF o di un diploma di scuola superiore di secondo grado, o almeno 3 anni di esperienza lavorativa. Il percorso dura circa dieci mesi; i moduli per l’iscrizione sono on line, sul sito dell’agenzia www.per-corso.it; iscrizioni entro lunedì 14 aprile.