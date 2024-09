Corso di formazione per agenti di commercio con agenzia “Sogeter“

So. Ge. Se. Ter, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, rende noto che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso riservato ad aspiranti agenti di commercio. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 23 e inizio fissato per il 2 ottobre: il 50 per cento del corso si terrà in presenza nella sede dell’associazione di Lunata (via della Madonnina, 33/b), l’altra metà in modalità di didattica a distanza. Per info e iscrizioni: Gianna Bertilacchi ([email protected] – 0583/473161).