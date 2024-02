Corsi a scuola della Misericordia

"A Scuola con la Misericordia": la Misericordia scende tra gli studenti per un corso sul primo soccorso, la protezione civile e l’assistenza alla persona. Per il secondo anno consecutivo la Misericordia di Borgo a Mozzano presenta il progetto che coinvolge la Scuola Secondaria di I° grado "Papa Giovanni XXIII" di Borgo a Mozzano. Il progetto ha come obiettivo quello di proporre un format di interventi a livello scolastico, graduati per classe d’età, al fine di favorire l’apprendimento di contenuti in materia di primo soccorso, della protezione civile e dell’assistenza alla persona. Più in generale il progetto ha come finalità principale quella di avvicinare i giovani alla Misericordia e alla sua storia ultracentenaria, così da formare i nuovi volontari del domani. Gli incontri si protrarranno sino a maggio. Le classi prime affronteranno un percorso dedicato al soccorso di emergenza e al funzionamento di una ambulanza. Il secondo percorso sarà dedicato alle classi seconde e avrà come elemento centrale la storia della Misericordia di Borgo a Mozzano e delle Misericordie d’Italia.

Saranno approfonditi i servizi che la Confraternita offre ai cittadini del territorio dei comuni di Borgo a Mozzano, Pescaglia e Fabbriche di Vergemoli. La seconda parte di questo percorso affronterà in maniera approfondita il principale servizio che contraddistingue la Confraternita, ossia la gestione della RSA-San Francesco ove sono ospitati 47 anziani non tutti autosufficienti. Infine le classi terze incontreranno i formatori della protezione civile.

Marco Nicoli