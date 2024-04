Coro Arcobaleno Aps. Grande successo per “Scuolidarietà“

Si è conclusa con un grande successo la 25° Edizione di “Scuolidarietà”, manifestazione ideata e realizzata dal Coro Arcobaleno A.P.S. per raccogliere fondi per le scuole. Lunedì scorso il Coro Arcobaleno ha portato in scena al Palasport di Lucca

il Musical “Robin Hood – Una storia senza tempo”, scritto da Cristina Torselli, direttrice del Coro Arcobaleno e regista. I due spettacoli delle 10 e delle 14.15 hanno registrato il tutto esaurito. Hanno assistito al Musical oltre 1.500 bambini delle scuole della Piana di Lucca e hanno partecipato attivamente alla coreografia oltre 150 alunni, preparati dal Coro Arcobaleno con laboratori gratuiti. Anche lo spettacolo pomeridiano, aperto a tutta la cittadinanza, ha visto una grande partecipazione. Il musical sarà trasmesso in versione integrale domani alle 21.30 su NoiTv.