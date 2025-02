Coriandoli e maschere in piazza. Festa colorata a Valdottavo

Grande successo della prima domenica del Carnevale dei Ragazzi a Valdottavo, organizzato dal locale comitato paesano con il patrocinio del comune di Borgo a Mozzano e la collaborazione dei commercianti. Hanno partecipato anche gli Scout Agesci. Una bella giornata colorata di fantasia e allietata dalla musica, con i carristi locali che hanno fatto a gara per creare il carro più variopinto e fantastico. Lo spettacolo c’è stato insieme al divertimento che ha pervaso la festa, con in testa la banda di Valdottavo. Tanti gli eventi a corollario dedicati ai grandi ma anche ai bambini, in un clima di allegria e voglia di stare insieme. Non sono mancati gli stand gastronomici. Bella e applaudita la sfilata del "biscione" carnevalesco, con tante maschere e i carri variopinti. Domenica prossima 2 marzo si replica.

M.N.