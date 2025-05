Coreglia è pronta per la stagione. Ecco il programma degli eventi

Nel Comune si inizia a respirare una bella aria di festa, con il primo atto di avvicinamento all’atmosfera di totale svago dato della presentazione dell’accattivante calendario di iniziatiche che si susseguiranno sull’intero territorio da oggi e fino agli ultimi giorni di settembre, per una estate che si preannuncia molto "calda" per abitanti, visitatori e turisti. Tutti coinvolti nella miriade di eventi che coinvolgeranno il capoluogo, presente nel circuito dei borghi più belli d’Italia, le caratteristiche frazioni montane e valligiane, le realtà locali, dalle più piccole alle più strutturate, compreso il grande e generoso mondo dell’associazionismo.

Il programma, reso noto dagli organizzatori venerdì nella sede comunale distaccata di Ghivizzano, è un continuo rincorrersi di date delle quali prendere nota, tra spettacoli, concerti, incontri culturali, corse, passeggiate ecologiche, feste tradizionali e anche sagre paesane e tornei sportivi, tra le altre iniziative proposte. In primo piano le prossime iniziative, quelle del mese in corso, con la festa del neccio organizzata dalla Pro Coreglia aps nel capoluogo per oggi e che proseguirà giovedì 8, in concomitanza con i festeggiamenti della festa patronale.

Mercoledì, infatti, si terrà la processione in onore di San Michele, Patrono di Coreglia Antelminelli, mentre il giorno successivo il capoluogo si animerà con la tradizionale fiera di paese. La Pro Loco Coreglia promuove, poi, nella frazione di Piano di Coreglia "L’azalea della ricerca", iniziativa prevista per il 10, mentre, tra gli appuntamenti da non perdere, viene segnalato quello del 18, con il percorso di meditazione in natura a Tereglio a cura di Catia Pierotti, organizzata dalla Pro Loco Aps e dell’Ass. Ricreativa Tereglio. Il 20 maggio sarà la volta della "Giornata Mondiale delle Api", che si celebrerà negli istituti scolastici.

"Si tratta di un cartellone in aggiornamento, davvero particolarmente ricco e variegato – ha commentato a margine della presentazione Lara Baldacci, assessora alle politiche culturali del Comune di Coreglia Antelminelli –, costruito nei minimi dettagli per essere in grado di soddisfare tutti i gusti. L’avere messo a calendario tutti gli eventi in anticipo ci permette di programmare al meglio la stagione estiva ormai alle porte. Quest’estate il territorio coreglino si animerà con numerosi appuntamenti nel segno della tradizione, del divertimento e della cultura".

Fio. Co.