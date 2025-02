Cordoglio per la morte di Birindelli

Pd e Cgil di Altopascio si stringono intorno alla moglie Rosanna e alla figlia Tania per la scomparsa di Gisberto Birindelli (foto). Oltre ad essere stato un riferimento fondamentale per il mondo sindacale nella Cgil, è stato tra i fondatori del circolo altopascese del PD. Un politico appassionato, preparato, lucido e con lo sguardo sempre rivolto al futuro; un esempio per molti giovani che si sono avvicinati alla politica nel centrosinistra. "Con lui perdiamo una parte importante delle nostre fondamenta politiche – dichiara Simone Bicocchi, segretario del Pd altopascese – ci lascia una persona che ha dedicato tutta la sua vita per i diritti dei lavoratori ma anche per il proprio territorio e per la sua Altopascio. La sua tenacia ed integrità, resteranno di esempio e ci guideranno ogni giorno nella nostra attività politica".