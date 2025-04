Cordoglio per la morte di Piero Celli

E’ morto a Porcari dove abitava, all’età di 89 anni, Piero Celli, uno dei fondatori, insieme al padre Alvaro e al fratello Marco delle industrie A.Celli, conosciute in tutto il mondo per la produzione di macchinari per carta tissue e tessuto non tessuto. Originario di Pontedera, dove era nato nel 1936, nel 1962, con il fratello e il padre Alvaro creò l’Officina Meccanica Alvaro Celli e figli snc. L’azienda conquistò subito il favore dei mercati, grazie alla sempre più elevata tecnologia. Una crescita costante fino ai livelli attuali. Inoltre, il rapporto ottimale, di rispetto e di serietà, con clienti e fornitori, ha contribuito a far diventare il brand di spessore mondiale.

"Mio padre – dice il figlio Alessandro e azionista del Gruppo A.Celli – prima di essere un grande imprenditore, è stato un grande uomo. Una persona leale, curiosa e intelligente dotata del guizzo che fa la differenza. Negli occhi aveva una luce viva, nel cuore l’energia di chi ha costruito questa azienda con passione, visione e un profondo senso di responsabilita` verso le persone. Ora è tornato alla casa del Padre, ma lascia in tutti noi il solco di un esempio straordinario, che sia per tutti fonte di ispirazione".

Il sindaco di Porcari, in rappresentanza dell’intera amministrazione comunale, esprime profondo cordoglio per la perdita di un imprenditore che ha lasciato un segno indelebile nella storia industriale del territorio. “Piero Celli è stato un esempio di dedizione, innovazione e responsabilità sociale“.

Alla famiglia Celli, in particolare al figlio Alessandro, vanno le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza. In questo momento di lutto.

M.S.