“Era la signora dell’editoria“. Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare Maria Pacini Fazzi

Lucca, 15 aprile 2024 – Città in lutto per la scomparsa di Maria Pacini Fazzi, deceduta all’età di 93 anni. Una valanga di messaggi di cordoglio è giunta in redazione, per sottolineare la figura di una donna straordinaria che ha segnato il mondo culturale e imprenditoriale lucchese.

“Chiunque voglia conoscere qualche aspetto di Lucca in modo non superficiale – commenta il sindaco Mario Pardini – si troverà a sfogliare centinaia di libri editi da Maria Pacini Fazzi. È difficile circoscrivere il vuoto lasciato da questa perdita. Maria Pacini Fazzi è stata una pioniera dell’imprenditoria femminile e per decenni ha incarnato il senso più profondo della cultura lucchese, tramandandola in modo indelebile alle generazioni che verranno. Un’operazione continua ed imponente, che ha riproposto e rinnovato la tradizione accademica della città, quella letteraria ma anche quella popolare, traghettandole nel futuro, coltivando e crescendo generazioni di studiosi e autori, mappando il territorio fino in ogni angolo, costruendo relazioni con intellettuali ed istituzioni italiane e straniere. Ai figli, ai parenti e amici porgo il mio cordoglio e quello di tutta l’amministrazione comunale. L’eredità spirituale di questa grande donna è così forte da proseguire nella sua impresa con orizzonti più ampi, ma sempre fedeli all’idea iniziale“.

“Una donna di visione, così ci ricorderemo tutte e tutti della Signora Maria, fondatrice della Casa editrice Pacini Fazzi e anima culturale della nostra città per molti anni. Una donna di coraggio e di spessore, con gli occhi sempre rivolti al futuro e il cuore ben radicato nell’amore per Lucca e per il suo territorio. Una perdita grande e dolorosa, quella di Maria Pacini Fazzi, rispetto alla quale il Partito Democratico tutto esprime il proprio cordoglio alla famiglia“. Così il gruppo consiliare del Partito Democratico Lucca e la Segreteria comunale del PD con Gabriele Marchi.

Anche la presidenza della Regione esprime “cordoglio per la morte di Maria Pacini Fazzi, ‘signora dell’editoria di Lucca’, donna che ha incarnato con spirito imprenditoriale cultura, identità e anelito di conoscenza di tutta la Toscana. Pacini Fazzi è stata una personalità che ha segnato la letteratura nazionale e che ha meritato onoreficenze riconoscimenti di alto rango. Per la Toscana una instancabile protagonista della vita culturale e, oggi, un esempio per le nuove generazioni“.

“La scomparsa di Maria Pacini Fazzi rappresenta una grave perdita per tutta la città: culturale, umana, imprenditoriale”. A dirlo è Valentina Mercanti, consigliera regionale del Partito Democratico. “La Signora Maria, con la casa editrice che ha fondato, è nelle case di ogni lucchese, perché se vuoi conoscere qualcosa di più su Lucca non puoi che leggere una delle pubblicazioni della Pacini Fazzi. Un’istituzione a tutto tondo, una donna di visione, di coraggio, di forza rara. Grazie per tutto“.

”Lucca ed il mondo della cultura perdono una protagonista straordinaria della storia della nostra comunita’. Così Massimiliano Baldini, Consigliere Regionale e Responsabile Cultura della L ega Toscana. “A Lucca, la sua città, quel nome è stato sempre sinonimo di cultura. E di carta, di idee, di progetti. Un’attività febbrile quella di Maria Pacini Fazzi, di tracce, suggerimenti, consigli ai suoi autori e ai suoi collaboratori. La sua casa editrice oggi conserva la vera memoria storica della città ed è un patrimonio di tutti. Addio Maria, grazie per la tua amicizia”. Così il presidente di Libdemeuropei Andrea Marcucci.