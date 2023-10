Cordoglio in città. Scomparso a 83 anni. Nando Fanucchi

Lutto in città per la morte di Nando Fanucchi (nella foto qui sotto), scomparso all’età di 83 anni. Fanucchi era il marito di Anna Maria Magali Taddeucci (proprietaria dello storico negozio “Taddeucci“ insieme a Giulio Taddeucci). Soprannominato affettuosamente Nandone dagli amici, la sua scomparsa ha lasciato un gran vuoto non solo tra i suoi familiari, ma anche in tutte le persone che lo conoscevano e gli volevano bene. Alle famiglie Fanucchi e Taddeucci giungano anche le più sincere condoglianze da parte della redazione di Lucca de La Nazione.