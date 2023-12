Coppedè apre la sua “Baffardello Osteria“ a Pieve Santo Stefano

Passa di mano e cambia nome uno dei locali storici della Lucchesia. Il giovane imprenditore della ristorazione Gianandrea Coppedè, giá proprietario della Trattoria Baffardello da Andrea e del Baffardello Bistrot di mare in piazza Anfiteatro, dà ora vita a “Baffardello Osteria“ nei locali che furono dello storico ristorante della famiglia Lombardi a Pieve Santo Stefano in via Pieve Santo Stefano 480. Coppedè intende proseguire la classica tradizione culinaria a base di tortelli, zuppa lucchese, pasta fatta in casa ma anche baccalá e frittura di alici, senza trascurare il grande forno a legna.