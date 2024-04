Cook_inc: da dieci anni la qualità al primo posto

Il festival è organizzato da Cook_inc., un marchio riconosciuto nel settore enogastronomico. Comprende un ecosistema crossmediale di prodotti editoriali creati mettendo sempre la qualità al primo posto.

Da oltre 10 anni è un magazine indipendente Cook_inc. edito da Vandenberg Edizioni: un periodico di alto profilo, esclusivo per il valore del contenitore e inclusivo nei contenuti che racconta realtà esemplari con un respiro internazionale. La manifestazione vede la collaborazione del Ristorante Giglio che si trova nel centro storico di Lucca, in Piazza del Giglio.

È guidato da Lorenzo Stefanini, Stefano Terigi e Benedetto Rullo, cuochi e soci, che stanno traghettando il ristorante storico in una dimensione contemporanea che non prescinde dalla cultura e dalla storia, convertendole in personalità.

Il luogo in cui si svolge è il Mercato del Carmine, un ambizioso progetto di riqualificazione degli storici spazi del mercato di Lucca e della ex chiesa di Santa Maria del Carmine, a cura della società 4223.

Obiettivo del progetto è restituire il mercato del Carmine alla città, trasformandolo in attivatore culturale e catalizzatore per la rinascita del centro storico di Lucca, in cui troveranno spazio realtà legate all’eccellenza del territorio che si occupano di agricoltura biologica, cibo sano, arte, artigianato, saper fare, design, unite dalla forte impronta culturale e dall’agire etico e sostenibile.