Controlli a tappeto alla stazione. Lotta alla droga e al degrado. Sotto osservazione anche altre zone

Quella della stazione è, da tempo, una delle zone più attenzionate e controllate dalle forze dell’ordine, viste le tante segnalazioni che arrivano da residenti e turisti. Una zona che, più volte nel corso dei mesi, è stata protagonista di situazioni di spaccio e degrado. Sono vari i punti centrali dove si raggruppano gli abituali frequentatori. Le panchine nella piazza, intorno alla fontana, le scalette verso il sottopassaggio e quel che resta dell’edificio che un tempo era lo scalo merci. E proprio conoscendo la situazione, le forze dell’ordine continuano a tenere ben attenzionata tutta la zona, con controlli periodici e capillari.

Come più volte ripetuto dallo stesso questore Edgardo Giobbi, la prevenzione per certi tipi di reati o situazioni risulta più vincente della repressione. Nella giornata di ieri, ci siamo imbattuti in uno dei periodici controlli che vengono effettuati allo snodo ferroviario, e abbiamo assistito alle operazioni. In men che non si dica, la zona antestante all’ingresso della stazione si è riempita di volanti e agenti della polizia e della Municipale, che palmo per palmo hanno controllato l’area. Dividendosi tutti i punti chiave, un folto gruppo è andato verso i binari, controllando la zona interna e il sottopassaggio, dove solitamente si raggruppano alcuni dei soliti noti.

Altri si sono addentrati nella zona dell’ex scalo merci, per controllare la recinzione che lo divide dal parcheggio. Un ultim ogruppo, invece, accompagnato dal cane dell’unità cinofila, ha perlustrato la zona intorno alla fontana, controllando sia le siepi che gli alberi, oltre naturalmente a tutte le persone presenti. E questo continuo lavoro di presenza sul territorio sta aiutando a vedere drasticamente scendere le problematiche. Nel corso dei controllo effettuati nella giornata di ieri, infatti, è stato trovato solo una piccola quantità di hashish ad un passeggero sul treno e nient’altro.

Quattro persone sono state accompagnate in Questura per verificare che avessero richiesto il rinnovo di permesso di soggiorno, con le procedure che erano state tutte correttamente svolte. I controlli, inoltre, non si sono fermati solo alla città, ma si sono spostati anche nella periferia.

Per controllare l’acceso in città, infatti, la polizia ha monitorato nell’arco di tutta la giornata la Pesciatina, via Romana e via di Tiglio.

ia.na.