"Contrade San Paolino: Nuove Attività e Rievocazioni Storiche a Lucca"

Dopo un anno ricco di iniziative e ottimi risultati, ripartono le attività delle Contrade San Paolino.

L’associazione, nata a Lucca il 27 febbraio 1991 con l’obiettivo di rievocare le origini e la storia della città durante il Medioevo (con riferimento al periodo di fine XIV secolo), ha concluso con successo la sua stagione agonistica con la quinta Gara Sociale dell’anno, che domenica 29 ottobre ha visto trionfare la balestriera Simona Stefani della Contrada della Luna.

Alla Casermetta San Paolino – sede dell’associazione – sulle Mura urbane, ripartono le attività con “Castruccio Castracani. Le donne accusano il Duce di Lucca“, domenica 26 novembre alle 15.30. Uno spettacolo teatrale con dialoghi tratti dal libro di Daniele Zucconi, “L’ombra della pantera“, proposto dalle Contrade San Paolino in collaborazione con il professor Zucconi, dove gli attori reciteranno in abito storico. A seguire, la rappresentazione, gli interventi del critico d’arte Davide Pugnana e dello storico Zucconi. Il dialogo sarà moderato da Rudy Necciari.

Da sabato 18 novembre a domenica 3 dicembre, la Casermetta accoglierà la decima edizione del Circuito Off Lucca, una manifestazione che coinvolge fotografi da ogni parte d’Italia che espongono in vari locali del centro storico. Quest’anno il Circuito Off conta 56 mostre personali e 3 collettive. “Accade a Lucca“ è il titolo della mostra collettiva a cura di WeLovePh che si potrà visitare in Casermetta San Paolino: si tratta di una rappresentazione degli eventi che animano la città nel corso dell’anno, da quelli organizzati dalle Contrade come Lucca Medievale al Summer Festival, da Fashion in Flair a Cartasia, e molti altri. “Un modo - spiegano dall’associazione WeLovePh - per rendere onore ai molteplici eventi e manifestazioni che si svolgono nella nostra città, animandola, rallegrandola e rendendola sempre più conosciuta e apprezzata”.

Appuntamento fondamentale a livello nazionale, la Casermetta ospiterà inoltre la riunione del Consiglio Nazionale LITAB – Lega Italiana Tiro alla Balestra – domenica 19 novembre. Tutte le iniziative che si terranno nei locali della Casermetta San Paolino sono a ingresso libero. Sempre alla Casermetta San Paolino è ripartito inoltre il corso di balestra antica, lezione teorica giovedì alle 21.15.

L’anno nuovo vedrà infine la partenza di tre nuovi corsi culturali, quello di Miniature, sotto le mani esperte di Ornella, il corso di Incisione su Marmo, con il maestro scalpellino Alberto e il corso di Cornamusa Medievale, con il musico Alessandro. La partecipazione è limitata, il modulo d’iscrizione si trova sui canali social Facebook (Contrade San Paolino) e Instagram (consanpaolino).