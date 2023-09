Continua la vendita dei ticket Comics Il “tetto“ resta a 80mila il giorno Lucca Comics & Games ha aperto la vendita dei biglietti per l'edizione 2023 di Together: 80.135 ingressi venduti in early bird, 80.000 biglietti al giorno disponibili per abbonamenti e biglietti giornalieri. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati!