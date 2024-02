”Consigli comunali per Navalny”

"Italia Viva non può tacere di fronte al barbaro assassinio di Alexey Navalny, il più coraggioso ed eroico avversario di Putin, imprigionato e assassinato dal dittatore russo". Lo dice Alberto Baccini, presidente Italia Viva in Provincia di Lucca.

"Navalny avrebbe potuto continuare la sua battaglia contro la dittatura di Putin da esule – aggiunge Baccini – ma ha preferito rientrare in Russia offrendo la propria vita per una causa grande: la libertà e il diritto di fare politica. Italia Viva si associa a Radicali che hanno per primi affermato che ‘La propaganda putiniana non si combatte a colpi di post. Non basta la retorica e le compassate dichiarazioni di dolore. Servono atti concreti, urgenti, pragmatici‘. Il solo modo di ricordare gli oppositori del criminale Putin è consegnare alla storia il ricordo di chi, sfidando il regime, ha sacrificato la propria vita. Per questo chiediamo ai Sindaci dei maggiori Comuni della Provincia di Lucca e alle forze democratiche che li sostengono, la convocazione di Consigli Comunali straordinari e aperti, per commemorare la mirabile figura di democratico di Alexey Navalny, la sua brutale prigionia e il suo assassinio, con l’intitolazione a lui, di una strada nei principali Comuni della Provincia".

"Un’azione collettiva – aggiunge Baccini – nei maggiori Comuni, perché un onda di protesta contro il barbaro dittatore Putin e di esaltazione della nobile figura di Navalny si diffonda in tutta la società civile del nostro territorio. La celebrazione dell’indomito oppositore di Putin deve portare anche a nuovi stimoli nella battaglia di tutti i democratici a sostegno della resistenza del popolo Ucraino, che con il sangue e le armi difende la propria patria dall’aggressione del dittatore russo".